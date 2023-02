പട്ന∙ അഗ്നിവീറുകളെ ഹിജഡ സേനയെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച ആർജെഡ‍ി മന്ത്രി സുരേന്ദ്ര യാദവ് വിവാദത്തിൽ. സൈന്യത്തെ അവഹേളിച്ച സുരേന്ദ്ര യാദവിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി ജയിലിലടയ്ക്കണമെന്നു ബിജെപി വക്താവ് നിഖിൽ ആനന്ദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഗ്നിവീർ പദ്ധതി സൈന്യത്തെ ദുർബലമാക്കുമെന്നും എട്ടര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഹിജഡ സേനയാകും അവശേഷിക്കുകയെന്നുമായിരുന്നു സുരേന്ദ്ര യാദവിന്റെ പരാമർശം.



‘‘എട്ടര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള സൈനികരെല്ലാം വിരമിക്കും. അഗ്നിവീറുകളുടെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാകുകയുമില്ല. നാലര വർഷം കൊണ്ട് എന്തു പരിശീലനമാണ് അഗ്നിവീറുകൾക്ക് നേടാൻ കഴിയുക. അഗ്നിവീർ പദ്ധതി നിർദേശിച്ചയാളെ തൂക്കിലേറ്റണം’’– സുരേന്ദ്ര യാദവ് പറഞ്ഞു. അഗ്നിവീർ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് 25–26 വയസ്സിൽ വിരമിക്കുന്നവരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആരെ കിട്ടുമെന്നും സുരേന്ദ്ര യാദവ് ചോദിച്ചു.

English Summary: 'India will have army of eunuchs': Bihar minister slams Agnipath scheme