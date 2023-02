‘ഖലിസ്ഥാന് മരണമില്ല’: ഖലിസ്ഥാന്‍ വാദമുയർത്തി അമൃത്പാല്‍ സിങ്

അമൃത്‌സർ∙ വീണ്ടും ഖലിസ്ഥാന്‍ വാദമുയർത്തി ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂലിയും ‘വാരിസ് പഞ്ചാബ് ദേ’ തലവനുമായ അമൃത്പാല്‍ സിങ്. ഖലിസ്ഥാന്‍ എന്നത് ആശയ സംഹിതയാണെന്നും അതിന് മരണില്ലെന്നും അമൃത്പാല്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. ഖലിസ്ഥാനെ നിശിദ്ധമായോ വിനാശകാരിയായോ കാണേണ്ടതില്ല. ഖലിസ്ഥാന്‍ രൂപീകരിച്ചാലുള്ള നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭൗദ്ധിക തലത്തില്‍നിന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്നും അമൃത്പാല്‍ സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരർ കൊലപ്പെടുത്തിയ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അതേ അവസ്ഥ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തേ അമൃത്പാൽ സിങ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



അതേസമയം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൻ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അമൃത്പാല്‍ സിങ്ങിന്റെ സാഹായി ലവ്പ്രീത് തൂഫാനെ വിട്ടയയ്ക്കാന്‍ അമൃത്‌സർ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ‌ഖലിസ്ഥാന്‍ തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് മുന്‍പാകെ സര്‍ക്കാരും പൊലീസും മുട്ടുമുടക്കിയെന്ന ആരോപണത്തിനിടെ, ലവ്പ്രീതിനെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന് അറിയിച്ച് പൊലീസ് കോടതിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ലവ്പ്രീതിനെ വിട്ടയയ്ക്കാന്‍ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.

ലവ്പ്രീതിനെ വിട്ടയക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അമൃത്പാല്‍ സിങ്ങും അനുയായികളും ഇന്നലെ അമൃസ്‌സർ ജില്ലയിലെ അജ്‌ലാന പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ലവ്പ്രീതിനെ വിട്ടയച്ചില്ലെങ്കില്‍ പ്രത്യഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്ന് അമൃത്പാലും അനുയായികളും പരസ്യമായി ഭീഷണിമുഴക്കിയിരുന്നു. ലവ്പ്രീതിനെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന ഉറപ്പുകിട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് സംഘം പിൻവാങ്ങിയത്. ഇന്നലത്തെ സംഘര്‍ഷം കണക്കിലെടുത്ത് അജ്നാല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ്.

