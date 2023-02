അമൃത്‌സർ∙ ഖലിസ്ഥാന്‍ അനുകൂല സംഘടന ‘വാരിസ് പഞ്ചാബ് ദേ’ നടത്തിയ മാര്‍ച്ച് അക്രമാസക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. അജ്നാല പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരത്ത് കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ‘വാരിസ് പഞ്ചാബ് ദേ’ നടത്തിയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ആക്രമണത്തിലും സംഘര്‍ഷത്തിലും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടും.

സംഘടനാനേതാവ് അമൃത്പാല്‍ സിങ്ങിന്‍റെ അനുയായി ലവ്പ്രീത് സിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാണ് വന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. ആക്രമണത്തിൽ ആറു പൊലീസുകാർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ലവ്പ്രീതിനെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന ഉറപ്പുകിട്ടിയതിനെ ശേഷമാണ് സംഘം സമീപത്തെ ഗുരുദ്വാരയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങിയത്.

തോക്കുകളും വാളുകളുമായി നടത്തിയ പ്രകടനവും ഖലിസ്ഥാന്‍ അനുകൂല പരാമര്‍ശം നടത്തിയ അമൃത്പാൽ സിങ്ങിന്‍റെ മാധ്യമ അഭിമുഖങ്ങളും പരിശോധിക്കും. അക്രമം നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ പഞ്ചാബ് പൊലീസിനു വീഴ്ചപറ്റിയെന്ന വിമര്‍ശനം ശക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം വാഹാനാപകടത്തില്‍ മരിച്ച ദീപ് സിദ്ധു സ്ഥാപിച്ചതാണ് വാരിസ് പഞ്ചാബ് ദേ എന്ന ഈ സംഘടന.

