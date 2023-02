വാർത്ത നൽകുന്നതിൽനിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ തടയില്ല: ഹിൻഡൻബർഗ്–അദാനി വിവാദത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരായ ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മാധ്യമങ്ങളെ തടാനായാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകനായ എം.എൽ.ശർമ നൽകിയ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിഹ, ജെ.ബി. പർധിവാല എന്നിവരാണ് ബെഞ്ചിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ. നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസിൽ അന്തിമ വിധി വരുന്നതുവരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ തടയണമെന്നായിരുന്നു ശർമയുടെ ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.

അദാനി–ഹിൻഡൻബർഗ് വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓഹരി നിക്ഷേപകരുടെ പരിരക്ഷയ്ക്കായി സുപ്രീം കോടതി സ്വന്തം നിലയിൽ വിദഗ്ധസമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സമിതിയിലേക്കുള്ള പേരുകൾ മുദ്രവച്ച കവറിൽ നൽകാൻ കേന്ദ്രം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് നിരസിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി സമിതി സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹിൻഡൻബെർഗ് റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ഓഹരിവിപണിയിലുണ്ടായ തകർച്ച ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പഠനത്തിനായുള്ളതാണ് സമിതി.

ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടിലെ ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യത്തോട് ആർക്കും വിയോജിക്കാനാവില്ലെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയോ ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ചോ ഉള്ള അന്വേഷണത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല. സെബി അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ കടമ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും ഒളിച്ചുവയ്ക്കാനില്ലെന്നും കേന്ദ്രത്തിനു വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു.

അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഓഹരി നിക്ഷേപകർക്കുണ്ടായ കോടികളുടെ നഷ്ടത്തിൽ കോടതി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നിക്ഷേപകർക്കു പരിരക്ഷ നൽകാനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിദഗ്ധസമിതിയുടെ സാധ്യത ആരാഞ്ഞത്. സമിതി രൂപീകരണത്തോടു കേന്ദ്രം യോജിച്ചെങ്കിലും സെബി പോലെയുള്ള നിയന്ത്രണ (റെഗുലേറ്ററി) ഏജൻസികൾക്ക് ഒരു സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടം ആവശ്യമാണെന്ന സന്ദേശം നിക്ഷേപകർക്കു ലഭിക്കുന്നതു വിപണിയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

English Summary: Hindenburg report on Adani: Supreme Court says it will not pass any injunction order against media