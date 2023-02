നിതീഷ് കുമാറിനു മുന്നിൽ ബിജെപിയുടെ വാതിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി അടച്ചു: അമിത് ഷാ

പട്ന ∙ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനു മുന്നിൽ ബിജെപിയുടെ വാതിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി കൊട്ടിയടച്ചുവെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. പ്രധാനമന്ത്രി പദമോഹത്തിലാണ് നിതീഷ് കുമാർ ബിജെപിയുമായുള്ള സഖ്യമുപേക്ഷിച്ചു കോൺഗ്രസും ആർജെഡിയുമായി കൈകോർത്തത്. മൂന്നു വർഷം കൂടും തോറും നിതീഷിനു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനമോഹം കലശലാകുമെന്നും അമിത് ഷാ പരിഹസിച്ചു. ചമ്പാരനിൽ ബിജെപി റാലിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ.

ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവിനു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നിതീഷ് കുമാർ എന്നാണതു സംഭവിക്കുകയെന്നു കൂടി വ്യക്തമാക്കണം. ആർജെഡി – കോൺഗ്രസ് ജംഗിൾ രാജിനെതിരെ പോരാടിയ നിതീഷ് കുമാർ തന്നെ ബിഹാറിൽ വീണ്ടും ജംഗിൾ രാജിനു വഴിയൊരുക്കി. നിതീഷ് കുമാർ വികസന വാദിയിൽ നിന്ന് അവസരവാദിയായി അധഃപതിച്ചെന്നും അമിത് ഷാ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎയിൽ ബിജെപിക്കായിരുന്നു സീറ്റുകൾ കൂടുതലെങ്കിലും നിതീഷ് കുമാറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വാക്കു പാലിച്ചു. നിതീഷിനും ലാലുവിനും ബിഹാറിനെ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിൽ നിന്നു കരകയറ്റാനാകില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ബിഹാറിൽ ബിജെപി തനിച്ചു ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരത്തിലെത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു. അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഹാറിൽ ബിജെപിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിനു കളമൊരുങ്ങുമെന്നും അമിത് ഷാ അവകാശപ്പെട്ടു.

English Summary: 'BJP doors closed forever for Nitish Kumar, enough of...,', says Amit Shah in Bihar rally