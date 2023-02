‘മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമം; പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായാൽ ബിജെപി നൂറ് സീറ്റ് തികയ്ക്കില്ല’

പട്ന ∙ 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ തറപറ്റിക്കുമെന്ന് ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്. ബിജെപി ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ലാലു ആരോപിച്ചു. ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കും എതിരാണ്. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ രാജ്യത്തു സംവരണ വ്യവസ്ഥ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെയും ആർഎസ്എസിന്റെയും ശ്രമമെന്നു ലാലു ആരോപിച്ചു. മഹാസഖ്യം പുർണിയയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയിൽ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ നൂറിൽ താഴെ സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുക്കാനാകുമെന്നു ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എത്രയും വേഗം തീരുമാനമെടുക്കണം. ഐക്യത്തിനു കോൺഗ്രസ് തയാറായില്ലെങ്കിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കുകയെന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തിലാണ് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നു നിതീഷ് പറഞ്ഞു.

