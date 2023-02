ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചുറ്റും ‘ചൈനീസ് ലോൺ’: ആശങ്ക പങ്കിട്ട് യുഎസ്; ബ്ലിങ്കൻ ഒന്നിന് ഇന്ത്യയിൽ

വാഷിങ്ടൻ∙ ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളായ പാക്കിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും നേപ്പാളിനും ചൈന പണം കടം നൽകി അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്ന് ആശങ്ക പങ്കിട്ട് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോണൾഡ് ലു. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനു മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ദക്ഷിണേഷ്യയുടെയും മധ്യേഷ്യയുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ലു.

മൂന്നു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി മാർച്ച് ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു വരെയാണ് ബ്ലിങ്കൻ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തുക. ‘‘ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. മേഖലയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായും സംസാരിക്കുന്നു. അവർക്ക് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകും’’ – ലു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചൈനീസ് വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയും യുഎസ് ഗൗരമേറിയ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ലു പറഞ്ഞു. ‘‘ചാര ബലൂൺ കണ്ടെത്തുന്നതിനു മുൻപായിരുന്നു ആ ചർച്ചകൾ. ഇനിയും അത്തരം ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ’’ – ലു വ്യക്തമാക്കി.

റഷ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ യുദ്ധം എന്ന പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന ആരോപണങ്ങളോടും ലു ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. ‘‘എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്ത്യ ‘യുദ്ധം’ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ‘ഇതു യുദ്ധത്തിന്റെ കാലഘട്ടമല്ലെ’ന്നു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ്. സെപ്റ്റംബറിൽ യുഎന്നിൽ വച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ യുദ്ധം നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്ന്’’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ക്വാഡ് ഒരു സൈനിക സഖ്യമല്ലെന്നും ലു ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. ‘‘ഒരു രാജ്യത്തിനോ ഒരു സംഘം രാജ്യങ്ങൾക്കോ എതിരായ സംഘടനയല്ല ക്വാഡ്. ഇന്തോ – പസിഫിക് മേഖലയെ പ്രശ്നരഹിതമായി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ക്വാഡിന്റെ ലക്ഷ്യം’’ ലു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതിനിടെ, ഇന്നലെ 700 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറിന്റെ വായ്പ ചൈന ഡവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് അനുവദിച്ചതായി പാക്ക് ധനമന്ത്രി ഇസ്ഹാഖ് ധർ അറിയിച്ചിരുന്നു.

