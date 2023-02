ജാഥയില്‍ വന്‍ തിരക്ക്; സിപിഎമ്മിന് ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല: എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍

കോഴിക്കോട്∙ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയില്‍ എല്ലായിടത്തും വന്‍ തിരക്കാണെന്നും സിപിഎമ്മിന് ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍. ജാഥയിൽ പങ്കുചേരാൻ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന ആരോപണത്തോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ നയിക്കുന്ന ജാഥയില്‍ പങ്കെടുക്കാൻ സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദേശം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കണ്ണൂർ മയ്യിൽ പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് അംഗം സി.സുചിത്രയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഭീഷണി സന്ദേശം അയച്ചത്.

ദുരിതാശ്വാസ നിധി തട്ടിപ്പില്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വരെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കാര്യം പുറത്തു വരുന്നു. അടൂര്‍ പ്രകാശിനും ഇതില്‍ പങ്കുണ്ടെന്നും ഗോവിന്ദന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജാഥയില്‍ ഇ.പി.ജയരാജന്‍ പങ്കെടുക്കും. കാത്തിരിക്കൂ, മാര്‍ച്ച് 18 വരെ സമയമുണ്ട്. പാര്‍ട്ടി ഒരു നേതാക്കള്‍ക്കും എതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തില്ല. അത് അനുവദിക്കില്ല. ഇപി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നു അറിയില്ല.

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി പ്രവാസികളില്‍നിന്ന് സ്വരൂപിച്ച പണം അര്‍ഹരില്‍ എത്തിയില്ലെന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ടു ചെയ്തതില്‍ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുവെന്നും പ്രവാസി വ്യവസായിയായ കെ.ജി. ഏബ്രഹാം വിമര്‍ശിച്ചതിനെക്കും എം.വി. ഗോവിന്ദന്‍ പ്രതികരിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നം ഉണ്ടെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാരും ആവശ്യമെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടിയും ഇടപെടും. പ്രവാസി വ്യവസായികളുടെ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ സുരക്ഷിതത്വം നല്‍കും. ഒന്നരലക്ഷം പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ വരുമെന്നും ഗോവിന്ദന്‍ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസിനു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി ഭാരവാഹികളെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ജമാ അത്തെ ഇസ്‌ലാമി ആർഎസ്എസ് ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

