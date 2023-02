ചവറിനു തീയിട്ട വയോധികൻ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു; പാഞ്ഞെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയിൽ മകനും

വർക്കല∙ പുരയിടത്തിലെ ചപ്പുചവറുകൾക്കു തീയിടുമ്പോൾ പൊള്ളലേറ്റ വയോധികൻ മരിച്ചു. വർക്കല ഫയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പിതാവു കൂടിയായ പുന്നമൂട് വാച്ചർമുക്ക് രശ്മിയിൽ വിക്രമൻ നായരാണ് (74) മരിച്ചത്.



വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പുന്നമൂടിന് സമീപം പുരയിടത്തിൽ തീ പടരുന്നതായി സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നു സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു സംഘം എത്തിയ വേളയിലാണ് പരുക്കേറ്റത് തന്റെ പിതാവാണെന്നു വിഷ്ണുവിന് മനസ്സിലായത്.

മുഖത്തും കാലിലും പൊള്ളലേറ്റ വിക്രമനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടു മരിച്ചു. വീടിനു സമീപത്തുള്ള സ്വന്തം പുരയിടം വൃത്തിയാക്കാനായി എത്തിയ വേളയിൽ തീപടർന്നതോടെ വിക്രമൻ നായർക്കു പൊള്ളലേൽക്കുകയായിരുന്നു. ചന്ദ്രലേഖയാണ് ഭാര്യ. മക്കൾ: രശ്മി, വിഷ്ണു. മരുമക്കൾ: ആദർശ്, ലക്ഷ്മി.

