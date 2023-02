ട്രെയിനിൽ മദ്യലഹരിയിൽ മൂത്രശങ്ക; പിടിച്ചത് അപായച്ചങ്ങലയിൽ: യാത്രക്കാരൻ കുടുങ്ങി

കോട്ടയം ∙ ട്രെയിനിൽ പൂസായിരുന്നപ്പോൾ മൂത്രശങ്ക തോന്നി; ശുചിമുറിയിലേക്കു പോകാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ വീഴാതിരിക്കാൻ പിടിച്ചത് അപായച്ചങ്ങലയിൽ. ട്രെയിൻ പിടിച്ചിടേണ്ടി വന്നത് 10 മിനിറ്റോളം. ഇന്നലെ രാവിലെ 8നു കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണു സംഭവം.



ചെന്നൈ – തിരുവനന്തപുരം മെയിലിലെ യാത്രക്കാരനാണ് അപായച്ചങ്ങല വലിച്ചത്. ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ഇയാൾ കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണു ചങ്ങല വലിച്ചത്. ട്രെയിൻ ഉടൻ നിർത്തി. ചങ്ങല വലിച്ചതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് റെയിൽവേ സുരക്ഷാസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയപ്പോൾ ഇയാൾ മദ്യലഹരിയിൽ ആടുകയായിരുന്നു.

ഇയാളെ പുറത്തിറക്കി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണു ശുചിമുറിയിലേക്കു പോകാനെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ ചങ്ങല വലിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇയാളുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗിൽ മദ്യക്കുപ്പി കണ്ടെത്തി. മനഃപൂർവം ചെയ്തതല്ലെന്നു സമ്മതിച്ചതിനാലും ഭിന്നശേഷിക്കാരനായതിനാലും കേസെടുത്തില്ല.

English Summary: pulled the danger chain the alcoholic passenger was trapped