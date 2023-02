ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നക്സലുകളുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ; 3 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

സുഖ്മ∙ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നക്സൽ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്നു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുൾപ്പെടെ ജില്ലാ റിസർവ് ഗാർഡിലെ അംഗങ്ങളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് ബസ്തർ മേഖലയിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.

ഗ്രാമത്തിൽ നക്സലുകൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് തിരച്ചിലിനിറങ്ങിയതായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ. എഎസ്ഐ രാമുറാം നാഗ്, അസിസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റബിൾ കുഞ്ചം ജോഹ, വഞ്ചം ഭീമ എന്നിവരാണ് വെടിവയ്പ്പിനിടയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഐജി അറിയിച്ചു.



English Summary: Three cops killed in encounter with Maoists in Chhattisgarh's Sukma