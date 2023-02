കോഴിക്കോട്∙ സിപിഎമ്മിന്‍റെ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് ആളുകളെയെത്തിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂള്‍ ബസ്. കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര മുതുകാട്ടിലെ പേരാമ്പ്ര പ്ലാന്‍റേഷന്‍ സ്കൂള്‍ ബസാണ് ജാഥയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചത്. ചട്ടവിരുദ്ധമായി ബസ് ഉപയോഗിച്ചതിനെതിരെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ഡിഡിഇക്ക് പരാതി നല്‍കി. കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശനനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് പേരാമ്പ്രയിൽ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥ നടന്നത്. സ്കൂൾ ബസ് ഉപയോഗിച്ചതിനെ കനത്ത വിമർശങ്ങൾ പലഭാഗത്തുനിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. വിഷയം അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും ഉചിതമായ നടപടി വേണമെന്നും കൽപറ്റ എംഎൽഎ ടി. സിദ്ദീഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Youth Congress complaints against uses of a school bus for CPM Janakeeya Prathirodha Jadha at Kozhikode