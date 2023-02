‘സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും ഒരു കമ്പനിക്കെതിരെ ആയിരുന്നു’: അദാനിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുൽ

റായ്പുർ∙ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്ലീനറി വേദിയിലും വ്യവസായി ഗൗതം അദാനിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അദാനിയും ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് അദാനിയെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ മുഴുവന്‍ സര്‍ക്കാരും രംഗത്തിറങ്ങിയതെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്യസമരവും ഒരു കമ്പനിക്കെതിരെ ആയിരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഓർമിപ്പിച്ചു.

ചൈനയോട് ഏറ്റുമുട്ടാന്‍ കഴിവില്ലെന്ന് പറയുന്നതാണോ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്‍റെ ദേശസ്നേഹം? ബ്രിട്ടിഷുകാരോട് പൊരുതിയപ്പോള്‍ അവര്‍ ഇന്ത്യയേക്കാള്‍ വലുതായിരുന്നില്ലേ എന്നും ചോദ്യങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളും ചെറുപ്പക്കാരും അസ്വസ്ഥരാണ്. സ്ത്രീകൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കശ്മീരിലെ ജോഡോ യാത്രയിലെ ജനപിന്തുണ കണ്ട പൊലീസുകാര്‍ ഓടിപ്പോയി. ദേശീയ‌പതാക ഉയര്‍ത്തിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കശ്മീരി യുവാക്കളാണെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

