നാലാം ശനിയാഴ്ച അവധി ഇല്ല; ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളി

തിരുവനന്തപുരം∙ നാലാം ശനിയാഴ്ച അവധിയാക്കണമെന്ന ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ തള്ളി. എന്‍ജിഒ യൂണിയനും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷനും ഇതിനെ എതിർത്തിരുന്നു. തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം. ഭരണപരിഷ്ക‌ാര കമ്മിഷനാണ് നാലാം ശനിയാഴ്ച അവധിയാക്കണമെന്നു ശുപാർശ നൽകിയത്.



പ്രവൃത്തി സമയം 15 മിനിറ്റ് കൂട്ടി ശനിയാഴ്ച അവധിയെന്നായിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി വച്ച നിർദേശം. വർഷം തോറുമുള്ള 20 കാഷ്വൽ ലീവ് 18 ആയി കുറയ്ക്കാനും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിനെ ഇടതു സംഘടനകൾ ശക്തമായി എതിർത്തു. തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം.

English Summary: CM Pinarayi Vijayan rejected the proposal for holiday for Fourth Saturday