മനീഷ് സിസോദിയയെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു; അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമെന്ന് സൂചന

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ സിബിഐ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഡൽഹിയിലെ സിബിഐ ആസ്ഥാനത്താണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ. സിസോദിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ തുടർന്ന് സിബിഐ ആസ്ഥാനത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കുൾപ്പെടെ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 19ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഹാജരാകണമെന്ന് സിസോദിയയോട് സിബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഡൽഹിയുടെ ധനമന്ത്രി കൂടിയായ അദ്ദേഹം, ഡൽഹി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് സിബിഐ സമയം നീട്ടിനൽകുകയായിരുന്നു.



ചോദ്യം ചെയ്യലിനു മുന്നോടിയായി സിസോദിയ, ഡൽഹി രാജ്ഘട്ടിലെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്മാരകത്തിലെത്തി. ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) പ്രവർത്തകരെ വൈകാരികമായി അഭിസംബോധന ചെയ്ത അദ്ദേഹം, തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി. ‘‘ഞാൻ 7-8 മാസം ജയിലിൽ കിടക്കും. എന്നെയോർത്ത് ഖേദിക്കേണ്ടതില്ല. അഭിമാനിക്കുക. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിനെ ഭയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ എന്നെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പോരാടണം. ആദ്യദിവസം മുതൽ എനിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ സുഖമില്ലാതെ വീട്ടിൽ തനിച്ചാണ്. അവളെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡൽഹിയിലെ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നന്നായി പഠിക്കണം, മാതാപിതാക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ്’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പിന്നാലെ, സിസോദിയയെ പിന്തുണച്ച് കേജ്‌രിവാൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‘‘ദൈവം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും അനുഗ്രഹം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ അതൊരു ശാപമല്ല, മഹത്വമാണ്’’– കേജ്‌രിവാൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ സിബിഐ ഒൻപതു മണിക്കൂറോളം മനീഷ് സിസോദിയ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. 2021-2022ലെ ഡല്‍ഹി മദ്യനയത്തില്‍ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തില്‍ ലഫ്. ഗവര്‍ണറായിരുന്ന വിജയ് കുമാര്‍ സക്‌സേനയാണ് സിബിഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2021 നവംബര്‍ 17ന് നടപ്പാക്കിയ മദ്യനയം വിവാദത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ആം ആദ്മി സര്‍ക്കാര്‍ 2022 ജൂലൈയില്‍ പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനധികൃത പണമിടപാട് കേസിൽ എന്‍ഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) 3000 പേജുള്ള കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ സിസോദിയയെ പ്രതിചേര്‍ത്തിട്ടില്ല.

