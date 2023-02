ബിജു കുര്യൻ മുങ്ങിയത് പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ?; നാളെ കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ഇരിട്ടി ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആധുനിക കൃഷിരീതികൾ പഠിക്കാനായി ഇസ്രയേലിലേക്ക് അയച്ച സംഘത്തിൽനിന്ന് മുങ്ങിയ കർഷകൻ ബിജു കുര്യൻ നാളെ കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ബിജു കുര്യൻ തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന വിവരം ഒരു ദേശീയ മാധ്യമമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. നിലവിൽ ഇസ്രയേലിലുള്ള ബിജു കുര്യൻ, ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ടെൽ അവീവ് വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്കു പുറപ്പെടുമെന്നാണ് അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആധുനിക കൃഷിരീതികൾ പഠിക്കാൻ അയച്ച സംഘത്തിൽനിന്ന് ഒരാൾ അപ്രത്യക്ഷനായത് നാണക്കേടായതോടെ, ഏതു വിധേനയും ഇയാളെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഇതിനിടെയാണ് ഇയാൾ നാളെ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത്. അതേസമയം, ബിജു കുര്യൻ നാളെ തിരിച്ചെത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ബിജു തിരിച്ചെത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പായം കൃഷി ഓഫിസറും പ്രതികരിച്ചു.



ഇസ്രയേലിലെത്തിയ ബിജു കുര്യൻ, പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനാണ് കർഷക സംഘത്തിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംഘത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുപോയ ബിജു കുര്യൻ, ആദ്യ ദിവസം ജറുസലം സന്ദർശിച്ചു. പിറ്റേന്ന് ബെത്‌ലഹേമിലെത്തി. അവിടെ ഒരു ദിവസം ചെലവഴിച്ച് വീണ്ടും കർഷക സംഘത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് കേരളത്തിലേക്കു മടങ്ങാനായിരുന്നു പദ്ധതി.

ഇതിനിടെ കർഷക സംഘം ബിജു കുര്യനെ കൂടാതെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനുള്ള ശ്രമം ബിജു കുര്യൻ നടത്തുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ടെൽ അവീവിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈൻ വഴി നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനാണ് നീക്കം. താൻ കാരണം സംഭവിച്ച ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കൃഷിമന്ത്രിയോട് ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം ക്ഷമാപണം നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

ആധുനിക കൃഷിരീതി പഠിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കർഷക സംഘത്തോടൊപ്പം ഇസ്രയേലി‍ലെത്തിയ കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി പേരട്ട കെപി മുക്കി‍ലെ കോച്ചേരിൽ ബിജുവിനെ ഫെബ്രുവരി 17ന് രാത്രിയിലാണു കാണാതായത്. കൃഷി വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ.ബി.അശോക് ഉടൻതന്നെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ അധികൃതർ തിരച്ചിൽ തുടരുകയുമായിരുന്നു.

ഇതിനിടെ താൻ ഇസ്രയേലിൽ സുരക്ഷിതനാണെന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി ബിജു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ മെസേജ് അയച്ചിരുന്നതായി പറയുന്നു. ബിജു ഒഴികെയുള്ള സംഘം 20ന് പുലർച്ചെ നെടുമ്പാശേരിയിൽ മടങ്ങിയെത്തി.

English Summary: Kerala farmer who went missing in Israel may return to India tomorrow