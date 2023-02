മലപ്പുറം∙ സിപിഎമ്മിന്റെ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് ആളുകളെയെത്തിക്കാൻ സ്കൂൾ ബസ് ഉപയോഗിച്ചെന്നതിൽ വിശദീകരണവുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. സ്വകാര്യ വ്യക്തി സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത ബസാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ബസ് ഉപയോഗിച്ചതിന് വാടക നൽകിയെന്നും എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. ബസിന്റെ പെര്‍മിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര മുതുകാട്ടിലെ, പേരാമ്പ്ര പ്ലാന്‍റേഷന്‍ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ ബസാണ് ജാഥയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചത്. ചട്ടവിരുദ്ധമായി ബസ് ഉപയോഗിച്ചതിനെതിരെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ഡിഡിഇക്ക് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. സിപിഎം പരിപാടിക്ക് സ്കൂൾ ബസ് ഉപയോഗിച്ചതിൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി യോഗം പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ, പേരാമ്പ്ര പ്ലാന്റേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ് സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതല്ലെന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.സുനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബസിനു വാടക നൽകിയാണ് സിപിഎം പാർട്ടി പരിപാടിക്ക് സർവീസ് നടത്തിയത്. ജനകീയ കമ്മിറ്റി വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ബസാണ് സ്കൂളിനു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓടുന്നത്. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ െകാണ്ടുപോയ ശേഷം ഈ ബസ് വാടകയ്ക്ക് ഓടുന്നുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

