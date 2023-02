ആരുമില്ല അവയവം നൽകാൻ; ശ്വാസം കിട്ടാതെ മൃതസഞ്ജീവനി; ജീവനെടുത്ത് അസത്യങ്ങൾ

2018ൽ ‘ജോസഫ്’ എന്ന ജോജു ജോർജ് സിനിമ തീയറ്ററിൽ നിറഞ്ഞോടുന്ന സമയം; ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയിറക്കി. അവയവദാനത്തിലൂടെ പുതുജീവന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് നിത്യരോഗികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും വെട്ടിനുറുക്കി പച്ചയ്ക്ക് തിന്നുന്ന കൊടും ക്രൂരതയാണ് ജോസഫ് എന്ന ചിത്രമെന്നായിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്. അശാസ്ത്രീയത മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രമെന്നും വിമർശനമുണ്ടായി. സിനിമയിലൂടെ തെറ്റായ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമോയെന്നു പോലും പല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ആശങ്കപ്പെട്ടു. ആ ആശങ്ക തള്ളിക്കളയാനാകില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചില കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുന്നവരുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് കുറയുകയാണ്. 2018ൽ മസ്തിഷ്ക മരണത്തിലൂടെ 218 പേരാണ് അവയവദാനം നടത്തിയത്. എന്നാൽ നാലു വർഷത്തിനിപ്പുറം 2022ല്‍ എത്തുമ്പോൾ ആകെ നടന്നത് 50 അവയവദാനം മാത്രം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ പലരും അവയവദാനത്തിന് മടിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഈ കണക്കുകൾക്കു പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യം?

∙ അവയവദാനം എങ്ങനെ?

മസ്തിഷ്കമരണം സംഭവിച്ചാൽ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതും ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ കേസുകളുണ്ടാകുന്നതുമാണ് അവയവദാനത്തിൽ തിരിച്ചടിയാകുന്നതെന്നു പറയുന്നു മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ. മസ്തിഷ്ക മരണത്തിലൂടെയുള്ള അവയവദാനം കുറഞ്ഞതോടെ സർക്കാരിന്റെ അവയവദാന പദ്ധതിയായ ‘മൃതസജ്ഞീവനി’യിൽ വർഷങ്ങളായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കാത്തിരിക്കുന്നവർ ആശങ്കയിലാണ്. റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന രോഗികളിൽ ചിലർ‌ അവയവം ലഭിക്കാതെ മരിച്ചു. ഇങ്ങനെ മരിച്ചവരുടെ കണക്കെടുക്കുന്ന നടപടികൾ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു. ആശങ്ക പങ്കുവച്ച് മൃതസജ്ഞീവനി ഓഫിസിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ എണ്ണവും ഓരോ ദിവസവും വർധിക്കുകയാണ്.

രണ്ടുതരത്തിലാണ് അവയവദാനം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽനിന്നും മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുന്നവരിൽനിന്നും ബന്ധുക്കളുടെ അനുമതിയോടെയും സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവയവം ദാനം ചെയ്യാം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് അവയവം ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വീകര്‍ത്താവിനൊപ്പം ദാതാവും സങ്കീർണമായ ആരോഗ്യ അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിവരും. എന്നാൽ, മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചവരിൽനിന്ന് അവയവം സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ ഈ സങ്കീർണതകൾ പകുതിയായി കുറയുന്നു. ലോകമെമ്പാടും മസ്തിഷ്കമരണത്തിനുശേഷമുള്ള അവയവദാനം കൂടുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ 2016ന് ശേഷം വലിയ പുരോഗതിയില്ല.

എന്നാൽ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് അവയവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ കുറവില്ല. ശരാശരി 500–600 കേസുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നത്. ഒട്ടുമിക്ക കേസുകളിലും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ളവർക്കാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ കഴിയുന്നതെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് അവയവം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇടനിലക്കാർ തട്ടിപ്പു നടത്താനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. വർഷത്തിൽ ശരാശരി 4000 പേരാണ് കേരളത്തിൽ റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നത്. 2022ൽ മരിച്ചത് 4303 പേരാണ്. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മസ്തിഷ്കമരണം സംഭവിച്ചാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. എന്നാൽ, അവയവദാനം കാര്യമായി നടക്കുന്നില്ല. ഇതിനായി അവബോധമുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാരിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. റോഡപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ കണക്ക് ഇപ്രകാരമാണ്:

2012–13 മുതലുള്ള കണക്കെടുത്താൽ 999 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ അവയവം മാറ്റിവച്ചത്. 231പേർക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും 768 പേർക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും അവയവം മാറ്റിവച്ചു. അവയവദാനത്തിന്റെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ:

വൃക്കകളാണ് കൂടുതലായും ദാനം ചെയ്തത്–600. രണ്ടാമത് കരളാണ്–278. 996 കേസുകളിൽ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ദാതാക്കളുടെ എണ്ണം 347. അവയവങ്ങൾക്കായി മൃതസഞ്ജീവനി പദ്ധതിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെയാണ്. വൃക്കകൾക്കു വേണ്ടി 2272 പേർ. കരളിനു വേണ്ടി 784, ഹൃദയത്തിന് 63, പാൻക്രിയാസ് 17. കൈകൾക്കു വേണ്ടി 14 പേരും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കാത്തിരിക്കുന്നു.

2012 മുതലുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 8487 ദാനങ്ങൾ നടന്നു. ഇതിൽ രക്തബന്ധമില്ലാത്തവർ അവയവം ദാനം ചെയ്തത്–3809. അതിൽത്തന്നെ കരൾ ദാനം ആകെ 1666. അതിന്റെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ:

∙ പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധി

മസ്തിഷ്ക മരണത്തിനുശേഷം അവയവം ദാനം ചെയ്യുന്നത് പാതകമാണെന്ന വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ കാരണം വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരില്‍നിന്ന് ബന്ധുക്കൾക്കോ പരിചയക്കാർക്കോ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ കുറവില്ലെങ്കിലും മസ്തിഷ്ക മരണത്തിനുശേഷം അവയവം ദാനം ചെയ്യുന്നത് 5 ശതമാനം പോലുമില്ല. ‘മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ നേരെതിരിച്ചാണ്. അവിടെ 70 ശതമാനംവരെ മസ്തിഷ്ക മരണത്തിലൂടെയുള്ള അവയവദാനമാണ്.

നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് ഒരു കിഡ്നി എടുക്കുന്നു, കരളിന്റെ പകുതി എടുക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവനും അപകടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അതേസമയം, സുരക്ഷിതമായ മസ്തിഷ്കമരണ ദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. റോഡ് അപകടത്തിലൂടെ 4000 മരണങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ, അതിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച 14 പേരുടെ മാത്രമാണ് അവയവം ദാനം ചെയ്തത്.’–മൃതസജ്ഞീവനി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നു.

അവയവദാനം നടക്കുന്ന ആശുപത്രികളെയും മസ്തിഷ്കമരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെയും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായും അധികൃതർ പറയുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ഡോക്ടർമാർ മസ്കിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു. സ്വാഭാവിക മരണംവരെ ഡോക്ടർമാർ കാത്തിരിക്കും. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാലേ മസ്തിഷ്ക മരണമാണോ എന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയൂ. അവയവം ദാനം ചെയ്യാൻ തയാറുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കും ഇക്കാരണത്താൽ അവസരം നഷ്ടമാകും.

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് അവയവം എടുക്കാൻ ഏറെ കടമ്പകൾ കടക്കണം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് രക്തബന്ധത്തിലുള്ളവർക്ക് വേഗത്തിൽ അവയവം ദാനം ചെയ്യാം. ബന്ധുത്വം തെളിയിച്ചാൽ മതി. ബന്ധുവല്ലാത്ത ദാതാവാണെങ്കിൽ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മറ്റി കേസ് പരിശോധിക്കും. പൊലീസിന്റെയും വില്ലേജ് ഓഫിസറുടെയും അടക്കം 12 രേഖകൾ കമ്മിറ്റിക്കു മുൻപിൽ ഹാജരാക്കണം. ജില്ലാ തലത്തിലാണ് കമ്മിറ്റി. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ചെയർമാനും ഫൊറൻസിക് മേധാവി കൺവീനറുമായിരിക്കും. ‘ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് അവയവം എടുക്കുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ട്. മിക്ക കേസുകളിലും ദാതാക്കൾ പാവപ്പെട്ടവരും സ്വീകർത്താക്കള്‍ പണക്കാരുമായിരിക്കും. ചില കേസുകളിൽ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ അവയവം കൊടുക്കുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ലോകത്തെല്ലാം മസ്തിഷ്ക മരണത്തിലൂടെയുള്ള അവയവദാനം നടക്കുന്നുവെന്നും അതു ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്യുന്നതാണെന്നും ജനം മനസ്സിലാക്കണം.’–അധികൃതർ പറയുന്നു.

