കോൺഗ്രസ് പതാക ഉയർത്തിയത് ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില്‍: രാഹുല്‍

റായ്പുർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലാണു കോൺഗ്രസ് പതാക ഉയർത്തിയതെന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. ആ വ്യത്യാസം മോദിക്കു മനസിലാവില്ലെന്നും രാഹുൽ വിമർശിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ 85ാം പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനം പ്രതിനിധികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പാർലമെന്റിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ ശ്രീനഗറിലെ ലാൽ ചൗക്കിൽ തന്റെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും 1991ലെ ഏകതാ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ പതാക ഉയർത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും മോദി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതു പരാമർശിച്ചാണ് രാഹുൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ അവസാനം പതാക ഉയർത്തിയതിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത്. രാഹുലിന്റെ യാത്ര അവസാനിച്ചതിനുപിന്നാലെയായിരുന്നു മോദിയുടെ പരാമർശം. ‘‘ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലൂടെ കശ്മീരിലെ യുവാക്കളിലേക്ക് ത്രിവർണത്തിലൂടെ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചത്. ബിജെപി അത് തട്ടിയെറിഞ്ഞു’’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അദാനി വിഷയവും രാഹുൽ പ്ലീനറി സമ്മേളത്തിലുയർത്തി. അദാനിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തുടരും. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം പോലെയാണ് ഇതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. സമ്പത്ത് കൂന്നുകൂട്ടി രാജ്യത്തിനെതിരായാണ് അദാനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ‘‘പാർലമെന്റിൽ അദാനിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കിക്കളഞ്ഞു. അദാനിയുടെ സത്യം പുറത്തുവരുന്നതുവരെ ഇനിയും ആയിരം തവണ പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും. ഞങ്ങൾ നിർത്തില്ല.

താങ്കളുടെ കമ്പനി രാജ്യത്തെ ‘വേദനിപ്പിക്കുന്നു’വെന്ന് എനിക്ക് അദാനിയോടു പറയണം. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണ അടിസ്ഥാനസൗകര്യത്തെ തട്ടിപ്പറിക്കുകയാണ് അദാനി ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തത് ഒരു കമ്പനിക്കെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തിയാണ്. ആ കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സമ്പത്തും തുറമുഖങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ടുപോയത്. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇതു രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അതിനെ ചെറുക്കും’’ – രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി.

ചൈനയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ചു വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കർ നടത്തിയ പരാമർശം ഭീരുത്വമാണെന്നും രാഹുൽ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ബ്രിട്ടിഷുകാരെ നേരിടാന്‍ രാജ്യം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വലുതായിരുന്നോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ‘‘ഇതു ദേശീയതയല്ല, ഭീരുത്വമാണ്. തങ്ങളേക്കാൾ ശക്തനായ ഒരാൾക്കു മുന്നിൽ തലകുനിക്കുക എന്നത് സവർക്കറുടെ ആശയമാണ്. ചൈനയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ നമ്മുടേതിനേക്കാൾ വലുതായതിനാൽ നമുക്ക് അവരോടു പോരാടാനാകില്ലെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഇതു ദേശീയതയാണോ? ഭീരുത്വമല്ലേ?’’ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

English Summary: Will raise questions about Adani till the truth comes out: At Cong plenary, Rahul Gandhi hits out at BJP