പണമിടപാടുകളേക്കാൾ വളരെപ്പെട്ടെന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ വർധിക്കും: നരേന്ദ്ര മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് കറൻസി കൈമാറിയുള്ള ഇടപാടുകളെക്കാൾ വർധിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യത്ത് യുപിഐ (യൂണിഫൈഡ് പേമെന്റ്സ് ഇന്റർഫേസ്) സംവിധാനത്തിനു വളരെയേറെ പ്രചാരം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. യുപിഐയും സിംഗപ്പുരിലെ പേനൗവും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സംരംഭം വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി പുറത്തിറക്കിയശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സിംഗപ്പുർ പ്രധാനമന്ത്രി ലീ ഹസ്‌യെൻ ലൂങ്ങും സന്നിഹിതനായിരുന്നു.

126 ട്രില്യൻ യുഎസ് ഡോളറിൽ അധികം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് 740 കോടി ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളാണ് ഇതുവരെ നടന്നത്. 2022ൽ യുപിഐ വഴി 2 ട്രില്യൻ സിംഗപ്പുർ ഡോളറിന്റെ ഇടപാടു നടന്നു. വലിയതോതിൽ ഈ മാർഗം വഴി ഇടപാട് നടക്കുന്നതിന് അർഥം സംവിധാനം വളരെ സുരക്ഷിതമാണെന്നാണെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിംഗപ്പൂർ കൂടാതെ, യുഎസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, ഹോങ്കോങ്, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, യുകെ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഈ സേവനം ലഭ്യമാകും. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ എൻആർഇ, എൻആർഒ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള പ്രവാസികൾക്ക് ഇനി ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺ പേ തുടങ്ങിയ യുപിഐ സർവീസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇടപാട് നടത്താമെന്ന് നാഷനൽ പേമെന്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചു.

ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിലാണ് 10 രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസികൾക്ക് ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താവിനു ദിവസം 60,000 രൂപയുടെ (1000 സിംഗപ്പുർ ഡോളർ) ഇടപാടു വരെയേ നടത്താനാകൂ.

English Summary: Digital Transactions Will Soon Exceed Cash Payments In India: PM Modi