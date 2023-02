ചേർത്തലയിൽ 28 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

ആലപ്പുഴ∙ 28 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. ചേർത്തല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് എക്സൈസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തൃശൂർ പടിയം വില്ലേജിൽ മേനോത്ത് പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ എം.എസ്.സംഗീത് അറസ്റ്റിലായത്. 3 ലക്ഷം വിലവരുന്ന ലഹരിമരുന്നാണു പിടിച്ചെടുത്തത്. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഗ്രാമിന് 1000 രൂപയ്ക്കു വാങ്ങുന്ന ലഹരിമരുന്ന് നാട്ടിൽ ഗ്രാമിന് 9000 രൂപയ്ക്കാണു വിറ്റിരുന്നത്.



English Summary: Man arrested with 28 g of MDMA in Cherthala