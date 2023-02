ന്യൂഡൽഹി∙ മദ്യനയത്തിൽ അഴിമതി ആരോപിച്ച് ഡല്‍ഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഡല്‍ഹി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ അനില്‍ ചൗധരി. അഴിമതി ആദ്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് കോണ്‍ഗ്രസാണെന്നും അഴിമതിയുടെ സൂത്രധാരന്‍ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ ആണെന്നും അനില്‍ ചൗധരി പറഞ്ഞു.



‘‘ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്വാഗതാർഹമായ നടപടിയാണ്. അഴിമതി ഇടപാടിന്റെ സൂത്രധാരനായ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എഎപി അധികാരം ഉപയോഗിച്ചത് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചതിന് ജയിലിൽ കഴിയാൻ കേജ്‌രിവാൾ അർഹനാണ്’’– ചൗധരി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഇന്നലെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സിസോദിയയെ ഇന്നു വൈകിട്ട് മൂന്നിന് റോസ് അവന്യൂ കോടതിയിൽ ഹജാരാക്കും. സിബിഐ 10 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് വിവരം. ഡോക്ടറെ സിബിഐ ആസ്ഥാനത്തെത്തിച്ച് മനീഷ് സിസോദിയയെ വൈദ്യപരിശോധയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി.

സിസോദിയയുടെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുകയാണ്. അതേസമയം സിസോദിയയുടെ അറസ്റ്റ് പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി (ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി), ശിവസേന (ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം) തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചു.

English Summary: Manish Sisodia's arrest a welcome step, AAP used power to accumulate wealth: Delhi Congress chief