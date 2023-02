നീതി വേണം: റോഡിലെ കുഴിയിൽ 10 മണിക്കൂർ നിൽപ്; വേറിട്ട പ്രതിഷേധം

ബെംഗളൂരു ∙ നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ റോഡിൽ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിനിന്ന് വേറിട്ട പ്രതിഷേധവുമായി മധ്യവയസ്കൻ. നീതി തേടി 10 മണിക്കൂറാണു ഹനുമന്ത്നഗർ സ്വദേശി ജി.ആർ.അനിൽകുമാർ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നത്. 2 മാസം മുൻപ് ബിബിഎംപി (ബ്രഹത് ബെംഗളൂരു മഹാനഗര പാലിക) നവീകരിച്ച ഹനുമന്ത്നഗർ ഫോർത്ത് ക്രോസിലെ റോഡ് അനുമതിയില്ലാതെ സ്വകാര്യ ഏജൻസി കുഴിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുകയും പ്രദേശത്ത് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

പലതവണ നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും അധികൃതർ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചതോടെയാണ് അനിൽകുമാർ വ്യത്യസ്ത സമരരീതി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 7 വരെ നീണ്ട പ്രതിഷേധം ഒടുവിൽ ഫലം കണ്ടു. ബിബിഎംപി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി കമ്പനിക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. കുഴി മൂടാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു. നടപടിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: 50-year-old man sits in pit demanding action against illegal digging of road in Bengaluru