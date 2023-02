മുംബൈ ∙ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലെ ബിസിനസ് ക്ലാസിൽ വിളമ്പിയ ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രാണിയെ കണ്ടെന്നു പരാതി. മുംബൈയിൽനിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയ എയർ ഇന്ത്യയുടെ എഐ671 വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത മഹാവീർ ജെയിൻ എന്നയാൾക്കാണു ഭക്ഷണത്തിൽനിന്നു പ്രാണിയെ കിട്ടിയത്. അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വിഡിയോ സഹിതം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘‘ബിസിനസ് ക്ലാസിൽ വിളമ്പിയ ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രാണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശുചിത്വം പാലിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല. മുംബൈയിൽനിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിലായിരുന്നു യാത്ര. സീറ്റ് 2സി’’ എന്ന കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് മഹാവീർ ജെയിൻ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

ഈ ആഴ്ച ഷെഫ് സഞ്ജീവ് കപൂറും വിമാനയാത്രയിൽ വിളമ്പിയ ഭക്ഷണത്തെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ‘‘തണ്ണിമത്തൻ, കുക്കുമ്പർ, തക്കാളി എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം തണുത്ത ചിക്കൻ ടിക്ക. കാബേജും മയൊണൈസും ഫില്ലിങ് ആയി നിറച്ച ഒരു സാൻവിച്ച്. ക്രീമിൽ തിളങ്ങുന്നൊരു പഞ്ചസാര സിറപ്പ് എന്നിവയായിരുന്നു പ്രഭാത ഭക്ഷണമായി നൽകിയത്’’ എന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ശരിക്കും ഇന്ത്യക്കാർ ഇതാണോ പ്രഭാത ഭക്ഷണമായി കഴിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യവുമായി എയർ ഇന്ത്യയെ ടാഗ് ചെയ്തായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

ഇതിനു മറുപടിയായി, സേവനം മികച്ചതാക്കും, മികച്ച ഭക്ഷണം ഇനിയുള്ള യാത്രകളിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് എയർ ഇന്ത്യ ടീം കുറിച്ചു. മുൻപ് വിമാനത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിൽനിന്നു കല്ല് ലഭിച്ചതും വാർത്തയായിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റുകൾക്കു താഴെ മറ്റുള്ളവരും തങ്ങളുടെ മോശം ഭക്ഷണ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ‘‘ക്ഷമിക്കണം, അടുത്തയാത്രയിൽ മികച്ച ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം’’ എന്നു എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക പേജിൽനിന്നു മറുപടിയും ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

