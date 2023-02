തില്ലങ്കേരി രക്തസാക്ഷികളുടെ നാട്; ഗുണ്ടകളെ സംരക്ഷിക്കില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗുണ്ടകളെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ആകാശ് തില്ലങ്കേരി വിഷയത്തില്‍ നിയമസഭയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. തില്ലങ്കേരി എന്നത് രക്തസാക്ഷികളുടെ പേര് പറയുമ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആകാശിന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫലപ്രദമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു. സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ സര്‍ക്കാരിന് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷുഹൈബ് വധക്കേസിലെ പ്രതി ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയെയും സുഹൃത്ത് ജിജോ തില്ലങ്കേരിയെയും കാപ്പ (ഗുണ്ടാനിയമം) പ്രകാരം കഴിഞ്ഞദിവസം മുഴക്കുന്ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ മാസം 15ന് ആകാശ് തില്ലങ്കേരി ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പുകളിട്ടത് ഏറെ വിവാദമുണ്ടാക്കി. 2 പേരെയും വീടുകളിൽ നിന്നാണു പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. സമൂഹത്തിനു ഭീഷണിയായേക്കുമെന്നതിനാലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Government will take strict action against goons says CM Pinarayi Vijayan