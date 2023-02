തൃശൂർ∙ ഇരിങ്ങാലക്കുട പുല്ലൂര്‍ ഊരകത്ത് തെങ്ങിന്‍തോപ്പില്‍ പടർന്ന തീയിൽനിന്നു പൊളലേറ്റ് പറമ്പ് പണിക്കാരൻ മരിച്ചു. ഊരകം സ്വദേശി മണമാടത്തില്‍ സുബ്രൻ(75) ആണ് മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. ഏക്കറുകൾ വരുന്ന പറമ്പിൽ പടർന്ന തീ, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്നെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് അണച്ചത്. പറമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന സുബ്രന് പൊള്ളലേൽക്കുകയായിരുന്നു.

പൊള്ളലേറ്റ് അവശനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സുബ്രനെ ഉടന്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കില്ലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തെങ്ങിന്‍തോപ്പില്‍ വലിയതോതില്‍ ആളിപ്പടര്‍ന്നതിനാല്‍, പറമ്പിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന സുബ്രന് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഭാര്യ: രത്നാവതി. മക്കള്‍: രാജു, വിനു, സുനി. മരുമക്കള്‍: രേഖ, സിനി, സംഗീത.



English Summary: Man Died in a Fire at Coconut Grove in Thrissur