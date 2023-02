കൊല്ലം ∙ ചടയമംഗലത്ത് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് ബൈക്കിലിടിച്ച് രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മരിച്ചു. പുനലൂര്‍ ഐക്കരക്കോണം രഞ്ജിത്തിന്റെ മകൻ അഭിജിത്ത് (19), പുനലൂർ തൊളിക്കോട് തലയാംകുളത്ത് അജയകുമാറിന്റെയും ബിന്ദുഷയുടെയും മകൾ ശിഖ (19) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നു രാവിലെ എട്ടിന് ചടയമംഗലത്തിനടുത്ത് കുരിയോട് നെട്ടേത്തറയിലായിരുന്നു അപകടം.

ചടയമംഗലത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പോകുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഓവര്‍ടേക്ക് ചെയ്തുവന്ന കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. കിളിമാനൂര്‍ വിദ്യ എന്‍ജിനീയറിങ് കോളജിൽ രണ്ടാം വർഷ ബിടെക് വിദ്യാർഥിനിയായ ശിഖയെ കൊണ്ടുവിടാനായി പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. അഭിജിത്ത് പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്വകാര്യ കോളജ് വിദ്യാർഥിയാണ്.



English Summary: Bike Collides With KSRTC Bus In Chadayamangalam Killing Two Students