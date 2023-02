ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് മന്ത്രി, ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സ്വകാര്യ ബസുടമകള്‍; വിദ്യാർഥി കൺസഷനിൽ തർക്കം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കണ്‍സഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. അര്‍ഹതയുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും കണ്‍സഷന്‍ അനുവദിക്കും. പ്രായപരിധിയില്‍ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ ആണ് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍ കണ്‍സഷന്‍ ഓണ്‍ലൈനിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ജോലിക്കാരും റിട്ടയര്‍ ചെയ്തവര്‍ പോലും കണ്‍സഷന് അപേക്ഷിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത് വ്യാപകമായതോടെയാണ് പരിഷ്കാരത്തിന് നീക്കം തുടങ്ങിയതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള യാത്രാ ഇളവ് ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ ബസുടമകള്‍ രംഗത്തെത്തി. തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ബസുകള്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ സ്വകാര്യബസുകളിൽ ഫെയർ സ്റ്റേജിന് ഒരു രൂപ നിരക്കിലാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ നിരക്ക്. ഇത് വർധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

കെഎസ്ആർടിസി വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിവരുന്ന കൺസഷൻ, സർക്കാർ –എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കും അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ബിപിഎൽ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൺസഷനുള്ള പ്രായപരിധി 25 വയസ്സായി നിജപ്പെടുത്തി. സർക്കാർ –എയ്ഡഡ് കോളജുകൾ, സർക്കാർ– അർധ സർക്കാർ പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമാക്കും. ആദായനികുതിയോ ജിഎസ്ടി റിട്ടേണോ നൽകുന്നവരുടെ മക്കൾക്ക് കൺസഷൻ ലഭിക്കില്ല. സ്വാശ്രയ കോളജുകളിലെ ബിപിഎൽ പരിധിയിലുള്ളവർക്കു മാത്രമാകും ഇളവ്.

അതേസമയം, സ്വാശ്രയ കോളജുകളിലെയും അൺ എയ്ഡഡ് സ്കുളുകളിലെയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് യാത്രാനിരക്കിന്റെ 30% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കൺസഷൻ കാർഡ് അനുവദിക്കും. 35% തുക വിദ്യാർഥിയും ബാക്കി 35% തുക മാനേജ്മെന്റും വഹിക്കണമെന്നാണു നിർദേശം. സ്പെഷൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കും തൊഴിൽപരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികൾക്കും നിലവിലുള്ള കൺസഷൻ രീതി തുടരും. നിലവിൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കു പൂർണമായി സൗജന്യയാത്രയാണ്; മറ്റു വിദ്യാർഥികൾക്കു സൗജന്യ നിരക്കുമാണ്. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മുൻനിർത്തിയാണ് പുതിയ മാർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കിയത്.

വിദ്യാർഥികളുടെ സൗജന്യയാത്രയ്ക്കു മാത്രം വർഷം 130 കോടി രൂപ ബാധ്യത വരുന്നുവെന്നു കെഎസ്ആർടിസി പറയുന്നു. വിവിധ സൗജന്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 2016 മുതൽ 2020 വരെ മൊത്തം 966.31 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയുണ്ടായെന്നാണ് കണക്ക്.

