പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്തടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അപകട പരമ്പര; ഒടുവിൽ ഇടിച്ചു നിന്നത് പൊലീസ് ജീപ്പിൽ!

തിരുവനന്തപുരം∙ നെയ്യാറ്റിൻകര കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്തടിച്ചശേഷം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള യുവാവിന്റെ ശ്രമത്തിനിടെ അപകട പരമ്പര. പെൺകുട്ടിയെ അടിക്കുന്നതുകണ്ട് നാട്ടുകാർ കൂടിയതോടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് യുവാവും സുഹൃത്തും സഞ്ചരിച്ച കാർ വിവിധ വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ചത്. അപകട പരമ്പരയ്‌‍ക്കൊടുവിൽ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ ഇടിച്ചുനിന്നതാകട്ടെ, പൊലീസ് ജീപ്പിലും. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടി പരാതി നൽകിയില്ലെങ്കിലും, അപകടമുണ്ടാക്കിയതിന് കേസെടുത്ത പൊലീസ് ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. ആനാവൂർ സ്വദേശിയായ ഷിനോജാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്തടിച്ചത്. നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടിയതോടെ സുഹൃത്തിന്റെ കാറിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമമാണ് അപകട പരമ്പര സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ രണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷകളിലും നാലു ബൈക്കുകളിലും ഇടിച്ചു. അപകടത്തിൽ ഒരു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനു പരുക്കേറ്റു.

പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്താണ് ഷിനോജെന്നാണ് വിവരം. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിനിടെ ഷിനോജ് പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽനിന്നും മൊൈബൽ ഫോൺ പിടിച്ചുവാങ്ങുകയും മുഖത്തടിക്കുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച ശേഷം ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ പൊലീസ് ജീപ്പിൽ ഇടിച്ചു നിന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇവരെ പിടികൂടി.

മർദനമേറ്റ പെൺകുട്ടി പരാതി നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ, അലക്ഷ്യമായി വാഹനമോടിച്ചതിനാണ് പൊലീസ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



English Summary: Youths while escaping after beating a girl, create accidents in Thiruvananthapuram