അഭിഭാഷകനെ വെടിവച്ചുകൊന്നു: ഗുണ്ടാ നേതാവിന്റെ വീട് പൊളിച്ച് യോഗി സർക്കാർ

ലക്നൗ ∙ പട്ടാപ്പകൽ കൊലപാതകം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഗുണ്ടാനേതാവ് ആതിക് അഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ വീട് ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ച് ഉത്തർ പ്രദേശ് സർക്കാർ. പ്രയാഗ്‌രാജിൽ അഭിഭാഷകനായ ഉമേഷ് പാലിനെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വെടിവച്ചു കൊന്നത്. അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും വെടിവച്ചു കൊന്നിരുന്നു. കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ആതിക് അഹമ്മദ് ആണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഗുണ്ടാനേതാവായിരുന്ന ആതിക് പിന്നീട് സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവായി മാറി. ഇയാളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ, കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്ന സഫർ അഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിലാണ് ബുൾഡോസർ എത്തിയത്. ആതിക്കിന്റെ മകനും ഭാര്യയും ഈ സമയം ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. സഫർ ഒളിവിലാണ്. വീട്ടിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ആതിക് അഹമ്മദിന്റെ ലക്നൗവിലെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയ പൊലീസ് രണ്ട് ആഡംബര കാറുകളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

ബിഎസ്പി എംഎൽഎ ആയിരുന്ന രാജു പാൽ 2005ൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ ഉമേഷ് പാൽ സാക്ഷിയായിരുന്നു. രാജു പാലിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ആതിക് അഹമ്മദ് കുറ്റാരോപിതനാണ്. അഹമ്മദാബാദ് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ആതിക് അഹമ്മദാണ് ഉമേഷിനെ വധിക്കാനും നിർദേശം നൽകിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആതിക് അഹമ്മദിന്റെ മകൻ അസദ് അഹമ്മദ്, ഭാര്യയും ബിഎസ്പി നേതാവുമായ ഷൈസ്ത പർവീൺ എന്നിവരുടെ പേരും എഎഫ്ഐആറിലുണ്ട്.

തിങ്കളാഴ്ച പൊലീസുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു കുറ്റാരോപിതൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവും കൊമ്പുകോർത്തു. അയാൾ എല്ലാ പ്രഫഷനൽ ക്രിമിനലുകളുടെയും മാഫിയകളുടെയും ഗോഡ്ഫാദറാണെന്ന് യോഗി ആരോപിച്ചു. ഈ മാഫിയയെ ഞങ്ങൾ നിലംപരിശാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

