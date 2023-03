ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തില്ല; ആവശ്യം തള്ളി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തണമെന്ന ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രാറിന്റെ ആവശ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ തള്ളി. പെൻഷൻ പ്രായം 56 ആയി തുടരും. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം 56 എന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്താനാകില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രാറിന്റെ കത്തിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പു മറുപടി നൽകി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് പെൻഷന്‍ പ്രായം 58 ആക്കണമെന്നതു സംബന്ധിച്ച നിർദേശം ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രാർ സർക്കാരിന് നൽകിയത്.



English Summary: Government rejected request Seeking an Increase in retirement age of High Court employees