ഇന്ത്യയിൽ ഐഎസ് ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചു: യുപിയിൽ ഏഴ് പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ

ലക്നൗ ∙ കാൻപുർ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ഏഴു പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച് എൻഐഎ കോടതി. ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് (ഐഎസ്) ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് ലക്നൗവിലെ പ്രത്യേക എൻഐഎ കോടതി പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഒരാൾക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയും വിധിച്ചു. മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ, ഗൗസ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, മുഹമ്മദ് അസ്ഹർ, അതിഖ് മുസാഫർ, മുഹമ്മദ് ഡാനിഷ്, മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് മീർ ഹുസൈൻ, ആസിഫ് ഇക്‌ബാൽ എന്നീ പ്രതികൾക്കാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ആസിഫ് ഇറാനി എന്നയാൾക്കാണ് ജീവപര്യന്തം.

കഴിഞ്ഞമാസം 24ന് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അപൂർവമായ കേസാണിതെന്നും കുറ്റവാളികൾ കഠിനമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണെന്നും വിധി പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ജഡ്ജി വി.എസ്.ത്രിപാഠി വ്യക്തമാക്കി. ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2017ലാണ് കാൻപുരിൽവച്ച് എട്ട് പ്രതികളും അറസ്റ്റിലായത്. 2017 മാർച്ച് 8ന് ലക്നൗവിലെ എടിഎസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

നിരോധിത ഭീകരസംഘടനയായ ഐഎസ് രാജ്യത്തുടനീളം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്‌ഫോടനം നടത്താനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഭീകര വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന് (എടിഎസ്) രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. മുഹമ്മദ് ഫൈസലിനെയാണ് ആദ്യ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കാൻപുർ-ഉന്നാവ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ സ്‌ഫോടനം നടത്താൻ പ്രതികൾക്ക് പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നതായും അവിടെ ബോംബ് വച്ചിരുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ദസറ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവർ ബോംബുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. 2017 ഓഗസ്റ്റ് 31ന് എടിഎസ് കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 2017ൽ ഭോപ്പാൽ-ഉജ്ജയിൻ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ സ്‌ഫോടനത്തിൽ 9 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കേസിലും ഇവർ പ്രതികളാണ്. ഇതിൽ വിചാരണ തുടരുകയാണ്.

