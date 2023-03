ചെന്നൈ∙ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽനിന്ന് ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികളെ എന്നെന്നേക്കുമായി അകറ്റി നിർത്താൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയോട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ. ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്ന് പിണറായി വിജയൻ ഇട്ട ട്വീറ്റിന് മറുപടി നൽകവേയാണ് സ്റ്റാലിന്റെ പ്രതികരണം. ‘‘ആശംസകള്‍ക്ക് നന്ദി സഖാവേ. തെക്കേ ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികളെ എന്നെന്നേക്കുമായി അകറ്റി നിര്‍ത്താന്‍ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാം.’’ – എന്നാണ് സ്റ്റാലിൻ മറുപടി നൽകിയത്. മലയാളത്തിലായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ പ്രതികരണം.

‘‘സഖാവ് സ്റ്റാലിന് എല്ലാവിധ ജന്മദിനാശംസകളും. കേരള – തമിഴ്നാട് ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഫെഡറിലിസത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും വിജയവും നേരുന്നു!’’ – എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ട്വീറ്റ്.



തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന്റെ എഴുപതാം പിറന്നാൾ അതിഗംഭീരമായാണ് പാർട്ടിപ്രവർത്തകരും കുടുംബവും ആഘോഷിച്ചത്. പിണറായി വിജയനു പുറമേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനികാന്ത്, ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴി, നടൻ കമൽ ഹാസൻ, തെലങ്കാന ഗവർണർ തമിഴിസൈ സൗന്ദരരാജൻ, വിജയകാന്ത്, ആന്ധ്ര പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി തുടങ്ങിയവരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി സ്റ്റാലിന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു.

