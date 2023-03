തിരുവഞ്ചൂരിന് കൃഷ്ണന്റെ നിറമെന്ന് മണി; സഭയിൽ നിറത്തെ ചൊല്ലി പോര്

തിരുവനന്തപുരം∙ നിറത്തെ ചൊല്ലി തര്‍ക്കിച്ചും കളിയാക്കിയും എം.എം.മണിയും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും. നിയമസഭയില്‍ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന് കൃഷ്ണന്റെ നിറവും പണിയുമാണെന്ന് എം.എം.മണി പരിഹസിച്ചു.

തന്നെ കറുപ്പനെന്നു വിളിച്ച മണിക്ക് വെളുത്ത നിറമായതുകൊണ്ടു താനതിൽ തർക്കിക്കുന്നില്ലെന്ന് തിരുവഞ്ചൂര്‍ തിരിച്ചടിച്ചു. പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തില്‍ മദ്യപിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കിയവര്‍ ബാക്കികൂടി നല്‍കണമെന്നും പറഞ്ഞാണ് എം.എം മണി അവസാനിപ്പിച്ചത്.

English Summary: MM Mani and Thiruvanchoor Radhakrishnan war of words in Kerala Assembly