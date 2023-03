‘ദീർഘകാലം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് പ്രത്യേക നികുതിയില്ല’: ബജറ്റ് നിർദേശത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറ്റം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒന്നിലധികം വീടുകൾക്കും, പുതുതായി നിർമിച്ചതും ദീർഘകാലമായി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുമായ വീടുകൾക്കും പ്രത്യേകമായി നികുതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ സബ്മിഷന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘‘തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതുഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് കാരണം പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാനും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുമുള്ള നിർദേശമാണ് ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ വകുപ്പാണ് കെട്ടിടനികുതി സംബന്ധിച്ച കാര്യം നോക്കേണ്ടത്. തദ്ദേശമന്ത്രിയുമായി വിഷയം സംസാരിച്ചിരുന്നു. നികുതി ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.’’– ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒന്നിലധികം വീടുകൾക്കും പുതുതായി നിർമിച്ചതും ദീർഘകാലമായി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുമായ വീടുകൾക്കും പ്രത്യേകമായി നികുതി ചുമത്തുന്നതിനുള്ള അനുയോജ്യമായ രീതി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനം.

