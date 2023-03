ഒരു വിരൽ കണ്ടു, മണ്ണുമാറ്റി, ഷർട്ട് വീശി ശ്വാസം കൊടുത്തു: രക്ഷകനായി പരശുരാമൻ

കോട്ടയ്ക്കൽ ∙ മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കൽ ചങ്കുവെട്ടി കുർബാനിയിൽ 60 അടിയിലേറെ താഴ്ചയുള്ള കിണർ ഇടിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മണ്ണിൽ പൂണ്ടുപോയ അഹദിന്റെ ജീവനു രക്ഷയായത് ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ പരശുരാമന്റെ ഇടപെടൽ. അപകടവിവരം അറിഞ്ഞ് ഓടിയെത്തിയ പരശുരാമൻ, ഒരു നിമിഷം പോലും കളയാതെ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി. മണ്ണിൽ പൂർണമായും പൂണ്ടുപോയ അഹദിന്റെ മുഖത്തെ മണ്ണുമാറ്റുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. തുടർന്ന് കിണറ്റിൽനിന്ന് കയറി വന്ന് കൂടുതൽ പേരുടെ സഹായം തേടി.



പരശുരാമൻ ദൈവദൂതനെപ്പോലെ അവതരിച്ച്, അഹദിന്‍റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചെന്നു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ശബ്ദം കേട്ട് എത്തിയപ്പോൾ വിരലുകൾ മാത്രമാണ് കാണാൻ പറ്റിയത്. അഹദിന്റെ തലയിൽ മണ്ണ് മൂടി കിടന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി മുഖത്തെ മണ്ണ് മാറ്റി. ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മണ്ണു മാറ്റിയിട്ട് കിണറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കയറി വന്ന് കൂടുതൽ പേരുടെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നെന്നും പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Parasuraman became a savior after seeing a finger