ന്യൂഡൽഹി∙ അതിഷിയും സൗരഭ് ഭരദ്വാജും ഡല്‍ഹി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്. മനീഷ് സിസോദിയയും സത്യേന്ദ്ര ജെയ്നും രാജിവച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവര്‍ മന്ത്രിമാരാകുക. മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ ഇരുവരുടെയും പേര് നിര്‍ദേശിച്ച് ലഫ്റ്റനന്‍റ് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് കത്തയച്ചു.

സിസോദിയ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ധന, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകള്‍ മന്ത്രി കൈലാശ് ഘട്ടിനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും. മന്ത്രി രാജ്കുമാര്‍ ആനന്ദിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ ചുമതല. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സിസോദിയയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ സിബിഐ ആസ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്.

മദ്യനയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഴിമതിക്കേസുകളിൽ കേജ്‌രിവാളിന്റെയും മുഴുവൻ മന്ത്രിസഭയുടെയും രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി കോൺഗ്രസ്, ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ച്‌ നടത്തി. ബിജെപിയും ഡൽഹിയിൽ ആറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു.



English Summary: Saurabh Bhardwaj, Atishi to be elevated as Cabinet ministers