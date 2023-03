ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ട്വിറ്റർ നിശ്ചലമായെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ

വാഷിങ്ടൻ∙ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്വിറ്റർ നിശ്ചലമായെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസത്തിനിടെ നിരവധി തവണ ഇത്തരത്തിൽ ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തുടനീളം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്വിറ്റർ ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. #TwitterDown എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ട്രെൻഡിങ്ങാണ്.

സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ട്വിറ്റർ സിഇഒ ഇലോൺ മസ്ക് രംഗത്തുവന്നു. താനും തന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളോ ഫീഡുകളോ ഒന്നും ട്വിറ്ററിൽ ലഭ്യമല്ലെന്നാണു വിവരം. ട്വിറ്ററിലെ പത്തു ശതമാനത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ (ഇരുന്നൂറോളം പേർ) കഴിഞ്ഞ ദിവസം മസ്ക് പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് നിലവിലെ സംഭവം.



English Summary: Twitter is down for hours and tweets not showing up