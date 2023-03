ന്യൂഡൽഹി∙ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് കൂടുതല്‍ രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാനമന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ഉറപ്പുനല്‍കിയതായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഡൽഹിയിലെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി കെ.വി.തോമസ്. പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ ശബരിമല വിമാനത്താവളത്തിന് അനുമതി നല്‍കാമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പുനല്‍കിയെന്നും ഡല്‍ഹിയില്‍ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.



English Summary: Will be more Flights from Kannur Airport, says KV Thomas