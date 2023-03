റഷ്യ വിചാരിച്ചാല്‍ നാളെത്തന്നെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാം: ആന്റണി ബ്ലിങ്കന്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവുമായി ചർച്ച നടത്തി. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് റഷ്യയോടെ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ അറിയിച്ചു. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് അമേരിക്ക സന്നദ്ധമാണെന്നും എന്നാൽ സമാധാനത്തിന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന് താൽപര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ജി20 വിദേശകാര്യ മന്ത്രിതല യോഗത്തിനിടെയാണ് ചർച്ച നടന്നത്.

യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചെന്നും ബ്ലിങ്കൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റഷ്യയ്ക്കു വേണമെങ്കിൽ നാളെത്തന്നെ യുക്രെയ്നുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാം. റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ‌ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യ അവരുടെ തീരുമാനം പുനഃപ്പരിശോധിച്ച് യുക്രെയ്നുമായി നയതന്ത്ര ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ബ്ലിങ്കൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. റഷ്യയിൽ അനധികൃതമായി പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ തടവുകാരനെ വിട്ടയക്കണമെന്നും സെർജിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ബ്ലിങ്കൻ അറിയിച്ചു.



അതേസമയം, പാശ്ചാത്യരാണ് യുദ്ധത്തിന് കാരണക്കാരെന്ന് സെർജി ലാവ്റോവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം പാശ്ചാത്യ സൃഷ്ടിയാണ്. യുക്രെയ്ന് പാശ്ചാത്യർ ആയുധങ്ങൾ നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



