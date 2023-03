ഭോപാൽ∙ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്കിടെ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വരന്റെ കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഭിന്ദ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. വരൻ റിങ്കു യാദവിന്റെ അമ്മ, അമ്മായി, വിവാഹിതരായ രണ്ട് സഹോദരിമാർ, ഭാര്യാസഹോദരി പിങ്കി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ എട്ട് പേരെ വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി ഗ്വാളിയോറിലേക്ക് മാറ്റി.

ബിന്ദിലെ കചാവ് കാല ഗ്രാമത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 20നാണ് സംഭവം നടന്നത്. പരുക്കേറ്റവരെ ആദ്യം സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് 8 പേരെ ഗ്വാളിയാറിലേക്ക് മാറ്റി. കുടുംബത്തിലെ 5 പേരെ ഡൽഹി എയിംസിലേക്ക് മാറ്റാനിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഇവരുടെ സംസ്കാരം നടന്നു.

English Summary: 5 of groom's family, including his mother, die as cylinder explodes in Madhya Pradesh's Bhind