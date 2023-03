ബിഹാർ സ്വദേശികൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം; തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകാൻ നിർദേശം

പട്ന ∙ ബിഹാർ സ്വദേശികളായ രണ്ടു തൊഴിലാളികൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ ഉത്കണ്ഠ രേഖപ്പെടുത്തി. ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താനായി തമിഴ്നാട് ഡിജിപിയുമായും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായും സംസാരിക്കാൻ നിതീഷ് കുമാർ ബിഹാർ ഡിജിപിക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും നിർദേശം നൽകി.



ബിഹാർ സ്വദേശികൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വിഷയം ബിജെപി അംഗങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു. വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും സഭയിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചു. സംഭവത്തെ കുറിച്ചു സഭയിൽ ചർച്ച നടത്തണമെന്നു ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവം അറിഞ്ഞ ശേഷവും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ് ചെന്നൈയിലേക്കു പോയതിനെ ബിജെപി അംഗങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തു.

ബിഹാറികൾക്കെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആദരിക്കാൻ പോയതിനു തേജസ്വി യാദവ് ബിഹാർ ജനതയോടു മാപ്പു പറയണമെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Nitish Kumar expresses concern over attacks on Bihar labourers in Tamil Nadu