യുക്രെയ്നിൽ സമവായമില്ല; ജി20 വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം സമാപിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ സമവായമില്ലാതെ ജി20 വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിനു സമാപനം. യുക്രെയിനിലെ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുന്ന യോഗത്തിന്റെ പ്രമേയത്തിലെ ഭാഗത്തിൽ യോജിപ്പുണ്ടായില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.

യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണത്തിലെ ആശങ്കയും രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് വിയോജിപ്പ്.

റഷ്യയും ചൈനയുമാണ് എതിരഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അനൗദ്യോഗിക വിവരം. എതിരഭിപ്രായമുണ്ടെന്ന കാര്യം പ്രമേയത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുസ്ഥിര വികസനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അംഗ രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി. യോഗത്തിൽ യുഎസും റഷ്യയും തമ്മിൽ യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം ആരോപണങ്ങളുന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു.



English Summary: No joint communique due to differences over Russia-Ukraine conflict: Jaishankar after G20 meet