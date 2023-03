സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത കേരളത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രം എങ്ങനെ വന്ദേ ഭാരത് ഓടിക്കും? അലംഭാവമേറെ, അവഗണനയും

വന്ദേ ഭാരത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമോ? കുറച്ചു കാലമായി വിവാദങ്ങളുടെ പാളത്തിലൂടെയാണ് കേരളത്തിന്റെ വന്ദേഭാരത് ഓടുന്നത്. രാജ്യത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വന്ദേ ഭാരത് അനുവദിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിലേക്കുള്ള പാളത്തിൽ കൊടി ചുവപ്പു തന്നെ. കേരളത്തിന് ട്രെയിൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് അടുത്തിടെ റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും, വന്ദേഭാരത് ലഭിക്കാത്തതിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ കേന്ദ്രവും കേരളവും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തർക്കങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണ്. വന്ദേ ഭാരതിനും കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളികൾ തുടരുമ്പോൾ കിട്ടിയ ട്രെയിനുകൾ കേരളം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം. അതാണ് സത്യം. സൗകര്യക്കുറവെന്നാണ് വ്യാഖ്യാനം. ആ പേരിൽ തുടർച്ചയായി ട്രെയിനുകൾ കേരളം.നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ഇവയെല്ലാം കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട ട്രെയിനുകളുമായിരുന്നു. കാരണങ്ങളും ന്യായീകരണങ്ങളും പലതാണ്. കാരണങ്ങൾ എന്തുതന്നെ ആണെങ്കിലും നഷ്ടം യാത്രക്കാരനും. അതിലേറെ നിരാശാജനകം, തുടർച്ചയായി ട്രെയിനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അവയുടെ കാരണങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ ഇല്ലെന്നതാണ്. അതിനർഥം എന്താണ്? ഇനിയും ട്രെയിനുകൾ കേരളത്തിനു നഷ്ടപ്പെടും. അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ട്രെയിനുകൾ ഏതെല്ലാമാണ്? അവ നോക്കിയാൽത്തന്നെ നഷ്ടത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാകും. അതേസമയം അതിനായി റെയിൽവേ നിരത്തുന്ന കാരണങ്ങൾ അതിലേറെ വിചിത്രവുമാണ്. ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ബാക്കി. അവഗണനയുടെയും അലംഭാവത്തിന്റെയും ഇരട്ടവരിപ്പാതയിൽനിന്ന് കേരളത്തിന് എന്നു ലഭിക്കും മോചനം? കേരളത്തിന്റെ റെയിൽവേ വികസനത്തിന് ചുവപ്പുകൊടി കാട്ടുന്നത് ആരാണ്? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...

∙ കോയമ്പത്തൂരിൽ ‘നിന്നുപോയ’ ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസ്

അടുത്തിടെ ധൻബാദ്–കോയമ്പത്തൂർ എക്സ്പ്രസാണ് പൂർണമായും കേരളത്തിന് നഷ്ടമായത്. അതെങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം. കൊച്ചിയിൽനിന്നോ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നോ ഈ ട്രെയിൻ ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു നേരത്തേ റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് സൗകര്യമില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ ഡിവിഷനുകൾ കൈകഴുകി. കാരണങ്ങൾ ഏറെ വിചിത്രം. ട്രെയിൻ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് അവിടെ സമയം തികയില്ലെന്നും ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലെന്നുമായിരുന്നു വാദം. ഇക്കാരണത്താൽ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ട്രെയിൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. അതോടെ ട്രെയിൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ റെയിൽവേ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേ സമയം തമിഴ്നാടിന്റെ താൽപര്യം നോക്കാം. തിരുവനന്തപുരം വിസമ്മതിച്ചെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ സേലം ഡിവിഷൻ തയാറായി. അതോടെ എന്നന്നേക്കുമായി ആ ട്രെയിൻ കേരളത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. നഷ്ടം കേരളത്തിനും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ വരുന്നത്. ധൻബാദ് അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ട്രെയിനാണ്. കേരളത്തിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു സർവീസിന് റെയിൽവേ തയാറായത്. നിലവിൽ ആലപ്പുഴ–ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസിൽ നിരവധി അതിഥി തൊഴിലാളികൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജാർഖണ്ഡിലെ ധൻബാദ് വരെ പോകുന്ന ട്രെയിൻ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്കുളള പ്രധാന കണക്ഷൻ സർവീസ് ആകുമായിരുന്നു.

∙ ദിവസവും ‘വിവേകു’ണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്തിന് ‘ഗുവാഹതി’?

ഗുവാഹതിയും ദിബ്രുഗഡും തമ്മിൽ ആ നാട്ടിൽ ഇന്നുവരെ തർക്കമുണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ പേരിലുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ പേരിൽ റെയിൽവേയിലാണ് തർക്കം. തർക്കത്തിൽ റെയിൽവേ ജയിച്ചപ്പോൾ യാത്രക്കാർ തോറ്റു. അക്കഥ ഇങ്ങനെ: നേരത്തേ തിരുവനന്തപുരം–ഗുവാഹത്തി റൂട്ടിലോടിയിരുന്ന സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം കേൾക്കണോ? നിലവിൽ പ്രതിവാര ട്രെയിനാണ് ദിബ്രുഗഡ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ്. അടുത്തിടെ ഈ എക്സ്പ്രസ് ദിവസേനയാക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയാണ് ഈ മാറ്റമെന്നായിരുന്നു വ്യാഖ്യാനം. റെയിൽവേ നിരത്തുന്ന കാരണത്തിൽ അവ്യക്തതയുണ്ട്. യഥാർഥ കാരണം ഇതാണ്. വിവേക് എക്സ്പ്രസ് ദിവസേനയാക്കുന്നതോടെ ഗുവാഹത്തി ട്രെയിൻ കൈകാര്യം ചെയ്യില്ലെന്ന ചിലരുടെ വാശിയാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അടക്കമുള്ള പണികളാണ് ഈ ‘കൈകാര്യം ചെയ്യൽ’.

ഒരു ട്രെയിനിന്റെ സർവീസ് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുമ്പോൾ മറ്റൊരു ട്രെയിൻ നിർത്തലാക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന ചോദ്യത്തിനു പക്ഷേ വ്യക്തമായ ഉത്തരമില്ല. വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അതു ചോദിച്ചതും ഇല്ല. അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് ന്യായവും ഇല്ല. വിവേക് എക്സ്പ്രസും ഗുവാഹത്തി എക്സ്പ്രസും ഒരേ സമയത്തല്ല സർവീസ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ റെയിൽവേ ലൈനിലെ തിരക്കിന്റെ പ്രശ്നമോ പാത്തിന്റെ പ്രശ്നമോ ഉദിക്കുന്നില്ല. കഥ തീർന്നില്ല; വിവേക് ഇതുവരെ പ്രതിദിന എക്സ്പ്രസ് ആക്കിയിട്ടില്ല. ഫലത്തിൽ അതോടെ കേരളത്തിന്റെ നഷ്ടം ഇരട്ടിയായി. അനുവദിക്കപ്പെട്ട ട്രെയിനുകൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനാണു മുന്നിൽ. അടുത്തിടെ തിരുവനന്തപുരം നിരസിച്ച ഒരു ട്രെയിൻ പാലക്കാട് ഏറ്റെടുത്തതോടെ പൂർണമായും കേരളത്തിന് നഷ്ടമായില്ലെന്നു പറയാം.

∙ സോറി, റേക്ക് വെറുതെ ഇട്ടാലും ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് ട്രെയിൻ ഓടിക്കില്ല!

ട്രെയിനുകൾ നഷ്ടമാകുന്നതിനു പലതാണു കാരണം. നഷ്ടത്തിന്റെ മറ്റു കഥകൾ നോക്കാം: മംഗളൂരു–ഹതിയ സ്പെഷൽ ഫെയർ എക്സ്പ്രസ് നേരത്തേ എറണാകുളത്തുനിന്നു പുറപ്പെടാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എറണാകുളം–ഹതിയ എക്സ്പ്രസ് എന്നാകുമായിരുന്നു പേര്. പക്ഷേ റെയിൽവേയുടെ അസൗകര്യത്തിന്റെ പേരിൽ മംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. അതോടെ മംഗളുരു–ഹതിയ എക്സ്പ്രസ് എന്നായി പേര്. കൊച്ചിക്ക് ദോഷമായ തീരുമാനം. പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ ഈ തീരുമാനം മലബാറിന് ഏറെ ഗുണകരമാവുകയും ചെയ്തു.

സർവീസ് ഏകീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മംഗളൂരു–ജമ്മുതാവി നവയുഗ് എക്സ്പ്രസ് കോവിഡിനു ശേഷം സർവീസ് പൂർണമായി നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തിരുവനന്തപുരം–ബംഗളൂരു പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസും സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച കാരണമാണ് വിചിത്രം. കൊച്ചുവേളിയിൽനിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥിരം സർവീസ് തുടങ്ങി എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ സർവീസ് ഇല്ലാതാക്കിയത്. അതേസമയം പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റേക്ക് ഇപ്പോഴും മൂന്നു ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെറുതെ കിടക്കുകയാണ്. പണ്ടും ബെംഗളുരുവിലേക്ക് ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ റെയിൽവേയ്ക്ക് മടിയുണ്ട്. അതിനു കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. പുറത്തു പറയാൻ പറ്റില്ലെന്നു മാത്രം.

∙ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി വന്ദേഭാരതം, കേരളത്തിന് വെറും നമസ്കാരം

അടുത്ത കാലത്ത് വന്ദേ ഭാരതാണ് റെയിൽവേയുടെ താരം. രാജ്യത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ചില വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും മാറ്റിനിർത്തിയാൽ ഈ അത്യന്താധുനിക ട്രെയിൻ ലഭിക്കാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. അവിടെയും നിഷേധാത്മക നയം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് വിനയാകുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ റെയിൽപാതയുടെ 36 ശതമാനവും കൊടുംവളവുകളും കയറ്റിറക്കങ്ങളുമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു മംഗലാപുരം വരെയുള്ള 608 കിലോമീറ്ററിൽ അറുനൂറിലധികം വളവുകളുണ്ട്. ഈ പാതയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേഗത്തിൽ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാനാവില്ലെന്നാണു റെയിൽവേയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഷൊർണൂർ വരെയാണു തടസ്സങ്ങൾ കൂടുതൽ. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു മംഗലാപുരത്തേക്കു വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് എന്നായിരുന്നു റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ ആദ്യ നിർദേശം. എന്നാൽ 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഓടിയെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ ആശയം നടപ്പിലാവൂ. ഇതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളൊന്നും മറികടക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും കേരളത്തിലെ ഡിവിഷനുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് എത്തുമ്പോൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ട മെയിന്റനൻസ് ഡിപ്പോകളുടെ പ്രവർത്തനവും വേണ്ടത്ര മുന്നേറിയിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടും ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുവാൻ കേരളത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികളാരും തയാറായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വന്ദേഭാരത് കിട്ടിയാലും എന്തു കാര്യം!. അതായത് കേരളത്തിൽ വന്ദേഭാരത് ഓടില്ല. പകരം എല്ലാം ഇഴയും, ഒച്ചിഴയും പോലെ.

