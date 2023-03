വിവാഹശേഷം പ്രണയിച്ച് ഒളിച്ചോടിപ്പോയവരുടെ പങ്കാളികള്‍ പരസ്പരം വിവാഹിതരായി

പട്ന∙ പ്രണയത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോയവരുടെ പങ്കാളികള്‍ തമ്മിൽ വിവാഹിതരായി. ബിഹാറിലെ കഖാരിയയിലാണ് സംഭവം. നീരജ് കുമാര്‍ സിങ്ങും റൂബി ദേവിയുമാണ് ഈ കഥയിലെ വരനും വധുവും. നീരജ് കുമാറിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയുടെ പേരും റൂബി ദേവിയാണ്. 2009ലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. ഇവര്‍ക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട്. സ്വന്തം വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മുകേഷ് കുമാര്‍ സിങ്ങുമായി റൂബി പ്രണയത്തിലാവുകയും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഇരുവരും ഒളിച്ചോടുകയും ചെയ്തു.

മൂന്നു മക്കളേയും കൂടെക്കൂട്ടിയാണ് റൂബി പോയത്. ഒരു മകളെ മാത്രം നീരജിനൊപ്പം നിര്‍ത്തി. ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി നീരജ് പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഇതിനിടയില്‍ മുകേഷിന്റെ ഭാര്യയെ പരിചയപ്പെട്ട് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി. ഫോണിലൂടെ പരസ്പരം സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഒരു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനമെടുത്തു.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 18-നായിരുന്നു ഈ വിവാഹം. മുകേഷിനും റൂബിക്കും രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത്. ഇവരെ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് മുകേഷ് നീരജിന്റെ ഭാര്യ റൂബിയുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയത്. ഈ രണ്ട് മക്കളും ഇപ്പോള്‍ നീരജിനും റൂബിയ്ക്കും ഒപ്പമുണ്ട്. രണ്ട് ദമ്പതിമാരും മധ്യപ്രദേശിലെ വ്യത്യസ്ത നഗരങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ജീവിക്കുന്നത്.

English Summary: Love quadruple in Bihar: 2 women fall in love with each other's husbands, tie knot