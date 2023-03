കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ തൃശൂർ സന്ദർശനം മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം∙ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ തൃശൂർ സന്ദർശനം മാറ്റിവച്ചു. തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. അഞ്ചാം തീയതി അമിത് ഷാ തൃശൂരിൽ എത്തുമെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ്.

കേരളം പിടിക്കാനുള്ള ശക്തി അനന്തപത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നോ വടക്കുന്നാഥന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നോ നേടണം എന്നാണു ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ കണക്കു കൂട്ടൽ. ബിജെപിക്കുവേണ്ടി സുരേഷ് ഗോപി കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിനു മുൻപു പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തൃശൂരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മുന്നേറ്റം ചെറുതല്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സുരേഷ് ഗോപി തന്നെയാകും ഇവിടെ മത്സരിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി മണ്ഡലത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി പാർട്ടി സഹായത്തോടെയും അല്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കിയ ബന്ധങ്ങൾ ചെറുതല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ഇപ്പോഴേ ബിജെപിയുടെ പടയൊരുക്കം തൃശൂരിൽ ആരംഭിക്കാനായാണ് അമിത് ഷായുടെ വരവെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

English Summary: Amit Shah will not visit Thrissur on the 5th, a new date will be announced later, says K Surendran