എനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നു; നടത്തുന്നത് ആരാണെന്നറിയാം: ഇ.പി.ജയരാജന്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നതായി എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ. ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നത് ആരാണെന്നറിയാമെന്നും പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയുമെന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ലെന്നും ഇ.പി.ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഇ.പി.ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

‘‘ഞാൻ ജാഥയിൽ അംഗമല്ല. എന്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന ചോദ്യം തന്നെ പ്രസക്തമല്ല. എന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ചിലർ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ചിലർ ഉപദേശവും നിർദേശങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ചില മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുത്താലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാലും എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എല്ലാവരും പ്രതിരോധ ജാഥയുടെ ഭാഗമാണ്. എല്ലാവരും ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തേ മതിയാകൂ. ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

