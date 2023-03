‘ഷുഹൈബ് വധക്കേസ് ഒതുക്കാന്‍ ശ്രമം; ചോരയ്ക്ക് സിപിഎമ്മിനെ കൊണ്ട് കണക്കു പറയിക്കും’

തിരുവനന്തപുരം∙ ഷുഹൈബ് വധക്കേസ് സിപി.എം ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ. ‘ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ചോരയ്ക്ക് സിപിഎമ്മിനെ കൊണ്ട് കണക്കു പറയിക്കും. ആകാശിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പൊലീസ് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണ്.’– സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിൽ ഇനിയും ചീഞ്ഞുനാറാതിരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പദവി ഒഴിയണം. ഇതുവരെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാത്രം തലയിൽക്കെട്ടി വച്ച് തലയൂരാനായിരുന്നു ശ്രമം. അനിൽ അക്കരയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും സുധാകരന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



English Summary: CPM must be answer on Shuhaib murder case: Sudhakaran