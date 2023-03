കേരളത്തിലും ‘ഡബിൾ എൻജിൻ’ സർക്കാർ വരും: കെ.സുരേന്ദ്രൻ

തൃശൂർ∙ അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ദിശ മാറ്റുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ. കേരളത്തിലും ബിജെപി സർക്കാർ വരുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസ്താവന പാർട്ടിക്ക് കരുത്തു നൽകും. കേരളത്തിലും ‘ഡബിൾ എൻജിൻ’ സർക്കാർ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.‘‘2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നതാകും. കേന്ദ്രത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന, മോദിജിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന, വികസനത്തിന്റെ ഡബിൾ എൻജിൻ സർക്കാർ കേരളത്തിലും കൊണ്ടുവരും. ഒരു സംശയവും വേണ്ട’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Double-Engine Government will come in Kerala too, says K Surendran