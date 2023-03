എട്ടു കോടി പിടിച്ചെടുത്ത കേസ്: ബിജെപി എംഎൽഎ മുഖ്യപ്രതി, ഒളിവിൽ

ബെംഗളൂരു∙ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ പിടിയിലായ പ്രശാന്ത് മദലിന്റെ വീട്ടിൽ എട്ടു കോടിയോളം രൂപ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി പ്രശാന്തിന്റെ പിതാവും എംഎൽഎയുമായ മദൽ വിരുപാക്ഷാപ്പ. കർണാടകയിലെ ദവാൻഗെരെ ജില്ലയിലെ ഛന്നാഗിരിയിൽനിന്നുള്ള ബിജെപി എംഎൽഎയാണ് വിരുപാക്ഷാപ്പ. ലോകായുക്തയുടെ അഴിമതിനിരോധന വിഭാഗമാണ് മദൽ വിരുപാക്ഷാപ്പയുടെ വീട്ടിലും ഓഫിസിലും പരിശോധന നടത്തിയത്. വീട്ടിൽനിന്ന് ആറു കോടി രൂപയും ഓഫിസിൽനിന്ന് 1.75 കോടി രൂപയുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ എംഎൽഎയെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇയാൾ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ ചില അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും താൻ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കുകയാണെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കർണാടക സോപ്പ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജന്റ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (കെഎസ്ഡിഎൽ) ചെയർമാനാണ് മദൽ വിരുപാക്ഷാപ്പ. വ്യാഴാഴ്ച കെഎസ്ഡിഎൽ ഓഫിസിൽവച്ച് 40 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ലോകായുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രശാന്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. ബെംഗളൂരു വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് സീവ്റേജ് ബോർഡ് ചെയർമാനാണ് പ്രശാന്ത്.

